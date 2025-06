Con percorsi diversi ma un destino comune, Pio Esposito e Valentín Carboni stanno tracciando una rotta chiara per il futuro dell’Inter

Gianni Pampinella Redattore 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 10:46)

Con percorsi diversi ma un destino comune, Pio Esposito e Valentin Carboni stanno tracciando una rotta chiara per il futuro dell’Inter. Due giovani talenti cresciuti nel vivaio nerazzurro, due storie parallele che oggi si intrecciano nel momento in cui la società ha bisogno di rinnovarsi, abbassare l’età media e ritrovare linfa dopo il ciclo Inzaghi chiuso con la pesante sconfitta in finale di Champions.

"Sono proprio loro due a indicare il cammino per il futuro dell’Inter, dopo che per lunghi mesi si è parlato della necessità di ringiovanire la rosa e abbassare l’età media. La punta campana dopo aver vinto gli Europei Under 19 ed essersi messo al collo l’argento ai Mondiali Under 20 del 2023, alla seconda stagione tra i professionisti è stato il più prolifico in B".

"Anche contro i giapponesi, nonostante le linee serrate degli avversari, Pio Esposito ha lottato per provare ad aprire spazi in area, per prendere posizione e mettere il fisico laddove necessario. La sfida con il River potrebbe raccontare un altro capitolo tutto nerazzurro, visto che soltanto due giorni dopo quella partita Pio Esposito compirà 20 anni e la prima rete con la maglia dell’Inter sarebbe la ciliegina sulla torta", si legge sul Corriere dello Sport.