Francesco Pio Esposito non si ferma più: l'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter ha trascinato lo Spezia al successo nel derby contro la Carrarese, realizzando i primi due gol nella vittoria per 0-4 della formazione ligure (di Kouda ed Elia le altre reti). Due squilli da centravanti vero: prima un colpo di testa in tuffo da pochi metri, anticipando l'intervento del portiere avversario, e poi un sinistro preciso nell'angolino da dentro l'area di rigore, sfruttando l'ennesimo assist del fratello Salvatore.

Macchina da gol

Una stagione strepitosa fin qui per il più piccolo di casa Esposito, salito ora a quota 11 centri in campionato, il tutto senza mai segnare un calcio di rigore: Pio si è preso anche la vetta della classifica marcatori, scavalcando la coppia composta da Iemmello e Shpendi, fermi a 10. Senza dimenticare i 5 gol in 5 partite realizzati con la maglia della Nazionale Under 21 fra amichevoli e gare di qualificazione all'Europeo di categoria, dove gioca stabilmente da sotto età.