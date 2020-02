Udinese-Inter, Esposito favorito su Sanchez. CdS sul cileno: “Non a caso Conte mercoledì sera…”

“Sanchez o Esposito per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez: Antonio Conte sfoglia la margherita, ma è tentato dal dare al diciassettenne di Castellammare di Stabia una chance dal 1’ a Udine”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla possibilità che Conte decida di far giocare il classe 2001 a discapito del cileno contro l’Udinese, vista la squalifica di Lautaro.

SCELTA TECNICA – Sarà una scelta tecnica, alla luce del fatto che Sanchez è ancora in ritardo di condizione, situazione confermata dalla partita di mercoledì contro la Fiorentina, nella quale l’ex Arsenal e United non ha brillato, sebbene abbia giocato anche fuori ruolo. ” Se ne sono accorti i dirigenti in tribuna e pure il tecnico: non a caso nel dopo gara nello spogliatoio hanno convenuto di provare ad acquistare un altro rinforzo per il reparto avanzato. L’ex ct non ha scaricato il cileno, ma semplicemente vuole dargli il tempo di ritrovare con calma la migliore condizione fisica senza mettergli eccessive pressioni. Il Niño Maravilla ha giocato poco anche la scorsa stagione per problemi fisici e dopo l’operazione di ottobre con lui bisogna avere pazienza perché la classe è rimasta intatta. Ci teneva a giocare nella “sua” Udine e magari lo farà a partita iniziata”, spiega, poi, il Corriere dello Sport.

CHANCE MOSES – Chi invece può giocare dal primo minuto è Victor Moses: il nigeriano potrebbe partire dall’inizio contro l’Udinese anche perché Candreva ha speso molte energie in Coppa Italia e, per questo, Conte potrebbe affidare la fascia destra all’ex Chelsea.