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Nonostante la regola del minuto di esclusione quando un giocatore rimane a terra, Pio Esposito avrebbe potuto battere il calcio di rigore? La risposta è positiva come afferma la Gazzetta dello Sport. "Quando Diego Carlos ha steso Pio Esposito in area, l’arbitro Bonacina non ha fischiato e ha fatto proseguire il gioco. L’attaccante dell’Inter è rimasto a terra a contorcersi per il dolore, poi Bonacina è stato richiamato al video dai varisti e ha modificato la sua decisione: rigore, del cui tiro si è incaricato Calhanoglu".

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"Mentre il turco calciava, Esposito era trattenuto fuori campo dall’assistente, sul lato dei distinti, in ossequio alla nuova norma sul minuto fuori a cui è “condannato” chi non si rialza. Niente giallo per Diego Carlos. Domanda: se Esposito fosse stato il rigorista designato, non avrebbe potuto presentarsi sul dischetto? Sì, avrebbe potuto farlo comunicando la sua intenzione all’arbitro, a quel punto il minuto di esclusione sarebbe decaduto".

(Gazzetta dello Sport)