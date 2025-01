Il calciatore arriva da cinque gol segnati nelle sei gare che ha giocato da inizio dicembre e in quel periodo è il calciatore che ha segnato più gol in Serie A. Il calciatore classe 2002 ha realizzato 7 reti in questo campionato e per lui è un piccolo record. Perché prima di lui sono due giocatori nell'Empoli hanno segnato più reti in una stessa stagione in Serie A prima del compimento del 23esimo anno d'età. Si tratta di Enrico Cucchi: 8 gol nella stagione 1987-1988 e di Andrea Pinamonti che nella stagione 21-22 ha segnato con la maglia della squadra toscana 13 reti. Un'altra vecchia conoscenza nerazzurra.