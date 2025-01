Gli attacchi subiti da Pio Esposito, contestato da alcuni tifosi della Juve Stabia per un eccessivo coinvolgimento durante Spezia-Juve Stabia malgrado il suo tifo per la squadra di Castellammare, ha scatenato anche il fratello Sebastiano, oggi all'Empoli.

"Io e i miei fratelli saremo sempre stabiesi. Ma per rispetto del nostro lavoro, della nostra passione, dei nostri sogni e delle nostre ambizioni se mai dovessimo ancora giocare con la Juve Stabia daremo il 110% per la maglia per cui giochiamo! Questo lo faremo sempre con rispetto della nostra città e della nostra squadra del cuore! Sciacquatevi la bocca quando parlate dei valori della nostra famiglia ! Potremo essere scarsi ma mai senza rispetto", ha scritto Sebastiano in una storia su Instagram dopo aver difeso il fratello.