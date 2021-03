Esposito torna a sorridere, l’Inter ci crede ancora: il piano per il futuro

Il gioiellino di scuola nerazzurra ha trovato il primo gol con la maglia del Venezia: a Milano lo aspettano

Un gol per ritrovare il sorriso e scrollarsi di dosso le critiche e i giudizi di chi lo aveva già bollato come "sopravvalutato": Sebastiano Esposito è finalmente tornato sotto i riflettori con un gol che racchiude tutte le sue qualità. Primo centro con la maglia del Venezia , secondo in stagione dopo quello messo a segno con la Spal, e la voglia di regalarsi un finale di stagione da protagonista.

L'Inter, nel frattempo, continua a credere ciecamente nel talento del suo gioiellino, come scrive Tuttosport: "È tornato a sorridere lui, ma anche i dirigenti nerazzurri che in lui vedono un potenziale campioncino da (ri)lanciare magari fra un paio d'anni in prima squadra dopo la giusta gavetta. Sebastiano Esposito sabato pomeriggio ha segnato il suo primo gol con la maglia del Venezia in casa del Monza, una rete bellissima, lasciandosi così alla spalle un periodo difficile. [...] Entrato nelle grazie di Conte e Lukaku, il 21 dicembre il primo gol in A su rigore al Genoa, secondo più giovane marcatore di sempre con la maglia dell’Inter in Serie A, alle spalle di un certo Mario Corso. L'Inter lo osserva e sorride per il gol ritrovato: il futuro può essere ancora di Seba Esposito".