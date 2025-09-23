La timidezza è un tratto caratteriale che non appartiene a Pio Esposito. Il giovane attaccante ha affrontato la sua prima partita in Champions League con la spavalderia di un veterano. Poi, nella sua prima da titolare a San Siro, non si è lasciato schiacciare dall’emozione, anche se qualche errore dovuto alla frenesia si è visto.

"E’ piaciuta molto anche l’integrazione del cucciolo Pio, per niente intimorito dalla prima europea alla Cruijff Arena e abbastanza sfrontato anche nella notte del debutto da titolare a San Siro", si legge sulla Gazzetta dello Sport. "In termini di efficacia, Esposito era andato meglio contro l’Ajax. Contro il Sassuolo invece, forse spinto dalla frenesia puerile di segnare, ha commesso qualche errore di troppo in area di rigore. Ma di lui l’Inter può essere molto soddisfatta. Anzi per lui Marotta e Ausilio hanno modificato le strategie estive, rinunciando a investire su un attaccante esterno e dirottando il denaro su un centrocampista".