Sa. Esposito: “Giusto lasciare l’Inter e andare in C. Il più forte dei fratelli…”

Salvatore Esposito ha il calcio nel sangue. Suo padre Agostino ha giocato nella Juve Stabia, mentre suo fratello Sebastiano, in forza al Basilea, in questi giorni è in ritiro con la Nazionale Under 21 e anche l’altro fratellino, Francesco Pio, milita nelle giovanili dell’Inter. “Abbiamo avuto la fortuna di avere un campetto sotto casa e questo ci ha aiutato molto. Chi è il più forte tra di noi? Quello piccolo, si dice sempre quello piccolo…”. Il centrocampista classe 2000 della Spal, che si ispira da sempre a Daniele De Rossi, ha preferito andare a farsi le ossa in Serie C anziché giocare in Primavera: “Sentivo l'esigenza di andare a giocare imparando il sacrificio e il lavoro quotidiano. Nelle Primavere sei più coccolato, mentre andando fuori ti costruisci un’esperienza diversa, molto formativa”. E adesso è arrivato in Nazionale, dove può studiare da vicino quei campioni che fino a poco tempo fa ammirava in Tv: “Nei primi due giorni ho visto Jorginho, che è un giocatore formidabile, così come Cristante e gli altri centrocampisti. Per me stare a Coverciano è motivo di orgoglio, voglio imparare da questi giocatori qui. Spero nell'esordio, sarei nel caso il più felice del mondo, ma non mi aspetto nulla”. E intanto ringrazia Mancini: “Siamo fortunati ad avere un Ct come lui, è l'unico ad aver messo gli occhi sui giovani in questo modo e questa cosa può far suonare un campanello d'allarme perché sono davvero pochi i giovani che giocano in Serie A. La cosa più importante per un giovane è la fiducia, il fatto di poter sbagliare è fondamentale”.