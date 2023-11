Esposito: “Lukaku via dall’Inter? Resta una grande persona, mi spiace che…”

Al canale Instagram di Sportmediaset, Sebastiano Esposito ha parlato anche di quanto accaduto in estate con Romelu Lukaku. “Lui via dall’Inter? Non ne sapevo niente, era sotto i riflettori di tutti per la scelta da fare. So le dinamiche del mercato e non l’ho voluto disturbare, probabilmente non mi avrebbe detto nulla. Ha fatto le sue scelte e avrà avuto le sue motivazioni, per me resta una grande persona. Mi spiace non sia più all’Inter, il mercato offre soluzioni e ognuno prende le sue decisioni e sposa i progetti che vuole”, le parole dell'attaccante, attualmente alla Sampdoria.