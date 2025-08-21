FC Inter 1908
Esposito, muro Inter: Pio al centro del progetto. Chivu stravede. Se Lookman non è…” - immagine 1
Pio Esposito oggi è molto più di una promessa: è un attaccante che l’Inter ha deciso di blindare
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Pio Esposito oggi è molto più di una promessa: è un attaccante che l’Inter ha deciso di blindare e chiudere le porte a tutte le squadre che hanno bussato.

"Nemmeno a tredici anni, quando per la prima volta ha incrociato il cammino con Chivu, si poteva pensare a uno sviluppo così prepotente. Faceva il trequartista, era cresciuto meno dei coetanei. Ha avuto un cammino da diesel, più lento ma inesorabile, fino a diventare il più alto di tutti, capitano della Primavera, non ancora un colosso nei muscoli, ma già un prospetto che ingolosì diversi ds. A La Spezia, ad esempio, dove lo hanno voluto e poi confermato, persino dopo una prima annata di transizione (ad essere buoni) con due sole reti. Tempo una primavera e i gol stagionali sono diventati diciannove", si legge sul Quotidiano Sportivo.

Esposito, muro Inter: Pio al centro del progetto. Chivu stravede. Se Lookman non è…”- immagine 2
Getty Images

"Così l’Inter ha capito. Niente più prestiti, rinnovo di contratto fino al 2030 con aumento oltre il milione di euro l’anno e inserimento definitivo in rosa, come sostegno (al pari di Bonny) ai titolari Thuram e Lautaro per l’attacco. Le potenzialità del centravanti classe 2005 sono diventate chiare anche agli occhi fuori da Appiano Gentile. L’Atalanta ha provato a chiederlo come contropartita per Lookman: picche. Il Napoli ha fatto più volte presente il proprio gradimento. Al procuratore, Mario Giuffredi, mentre ancora l’Inter lavorava al prolungamento. Alla stessa società nerazzurra, prospettando offerte non troppo lontane da quanto i nerazzurri hanno messo sul piatto per tentare di strappare lo stesso Lookman. La risposta è stata la stessa data alla Dea".

Esposito, muro Inter: Pio al centro del progetto. Chivu stravede. Se Lookman non è…”- immagine 3
Getty

"Se l’anglo-nigeriano non è arrivato a Milano è anche perché, nel corso del pre-campionato, Chivu e gli uomini mercato si sono convinti di essere sufficientemente coperti in attacco e un po’ meno negli altri due macro-reparti, difesa e centrocampo. Il tecnico stravede per Esposito, che ha allenato per anni a Interello, così come per Bonny, con cui ha lavorato a Parma e di cui ha richiesto i servigi (accontentato) una volta divenuto l’allenatore dell’Inter".

(Quotidiano Sportivo)

