Intervenuti ai microfoni di Radio Marte, Salvatore Esposito ha parlato della decisiva gara del Napoli che domani sera ospiterà il Cagliari. "Sono in trepidante attesa. Mi sento super positivo. Avverto tanto pessimismo in giro, ma è dettato dall'ansia e dalla paura. Prima di Parma-Napoli, avevo detto: se il Napoli perderà, avrà meritato di non vincere lo Scudetto".

"L'Inter ci ha dato un altro bonus e ribadisco: se il Napoli non dovesse vincere col Cagliari, meriterebbe di non essere campione. Il Cagliari ha mezza squadra fuori, giochiamo quasi contro le riserve, in casa nostra, con tantissimi tifosi allo stadio e con mezzo milione di tifosi fuori: se non siamo positivi adesso... Il Napoli avrà ben altre motivazioni".