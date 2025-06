Contro il River Plate è arrivata la prima partita da titolare e il primo gol in Prima Squadra con l'Inter per Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 dopo due stagioni in prestito allo Spezia è tornato a vestire la maglia nerazzurra per mettersi a disposizione di Cristian Chivu per il Mondiale per Club, dove si sta già mettendo in mostra.