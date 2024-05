La Sampdoria di Andrea Pirlo giocherà in Serie B anche nella prossima stagione, vista la sconfitta nei playoff contro il Palermo. Probabilmente, è la fine dell'avventura in blucerchiato per Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter. Che, con un lungo messaggio condiviso sui social, ha di fatto detto addio alla piazza:

"Non è ancora passata l’amarezza per aver interrotto subito il nostro sogno. Ci abbiamo provato con tutti noi stessi, fino alla fine. E per questo siamo orgogliosi del nostro cammino, in mezzo a mille difficoltà. Siamo cresciuti: come squadra e come uomini. Abbiamo camminato insieme a voi, giornata dopo giornata. Sono orgoglioso di aver vissuto con tutto me stesso questa straordinaria avventura. Mi sono sentito a casa e spero di aver ripagato la fiducia del mister e di tutti voi. Mi sono sentito protagonista. È stato esaltante e tremendamente doloroso".