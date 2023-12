Esposito salva ancora la Samp: pari al 92esimo per l’attaccante di proprietà Inter

Si tratta del quinto gol in campionato per l'attaccante di proprietà dell'Inter, che non esulta contro la formazione pugliese, sua ex squadra. La società nerazzurra ha ceduto in estate l'attaccante classe 2002 in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo quando si verificheranno determinate condizioni come ad esempio la promozione in Serie A. C'è anche un controriscatto di cui i nerazzurri potrebbero usufruire.