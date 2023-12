Esposito si è sbloccato alla Samp, l’Inter osserva: formula e dettagli della cessione

Sebastiano Esposito grande protagonista nel weekend con due gol realizzati nella vittoria della Sampdoria contro il Lecco. Osserva l’Inter, che in estate ha ceduto l’attaccante classe 2002 in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A dei blucerchiati.