Pirlo: “Esposito ha fatto 2 gol bellissimi, ma non deve accontentarsi. Sfrutta poco…”

"Oggi la squadra ha fatto quello che deve far sempre, entrare con l’atteggiamento giusto nonostante di fronte non avessimo una big. Siamo stati concentrati e reattivi sulle secondo palle e abbiamo giocato bene. Alla fine gli attaccanti vivono per sapere quanti gol hanno fatto. Esposito non si deve accontentare per dimostrare di poter giocare a un altro livello. Il rapporto con Esposito è bello come quello con tutti gli altri, ma deve dare molto di più per giocare in altri palcoscenici. Deve migliorare col sinistro che sfrutta poco".