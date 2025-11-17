L'attaccante classe 2005, dopo aver segnato con la Nazionale, ha voglia di ripetersi con la maglia nerazzurra

Fabio Alampi Redattore 17 novembre 2025 (modifica il 17 novembre 2025 | 18:02)

Due partite con la Nazionale, due gol. Pio Esposito è stato una delle pochissime note positive, se non l'unica, dell'Italia del ct Gattuso, dimostrando ancora una volta di essere un talento cristallino. Dopo aver segnato contro la Moldova era stato buon profeta: "Un gol a San Siro? Sarebbe molto bello, anche perchè non mi sono ancora sbloccato nemmeno con l'Inter. Magari succede prima con la Nazionale". Il prossimo step ora è chiaro: ripetersi anche con la maglia nerazzurra in quello che è, e che è destinato ad essere, il suo stadio.

San Siro lo aspetta — Riportato alla base dopo il biennio allo Spezia, Esposito ha ripagato la fiducia dell'Inter segnando già 3 gol: prima al Mondiale per Club, poi in campionato e successivamente in Champions League. Tutte queste reti, tuttavia, sono arrivate lontano da San Siro: negli Stati Uniti contro il River Plate, a Cagliari e infine a Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise. Gli manca ancora esultare davanti al suo pubblico: non un'ossessione, sicuramente, ma un pensiero che gli balena per la testa da tempo. Un qualcosa destinato ad arrivare a breve, e che tutti - da Chivu ai compagni di squadra, dalla società ai tifosi - non vedono l'ora di celebrare.

Derby all'orizzonte — E chissà che l'occasione non possa arrivare domenica sera, in un'occasione decisamente speciale: il derby di Milano. Esposito ha già affrontato più volte il Milan nel settore giovanile, e si appresta a vivere la sua prima stracittadina a livello di Prima Squadra. Molto probabilmente l'Inter scenderà in campo con la coppia Lautaro-Thuram, ma il giovane bomber è pronto a sfruttare ogni occasione, anche a partita in corso. Segnare il primo gol a San Siro al suo primo derby gli conferirebbe quello status di predestinato che già da tempo gli hanno affibbiato: un peso enorme per un ragazzo di soli 20 anni, ma che le spalle di Pio hanno dimostrato di poter sostenere. Un sogno, per il momento, ma chissà che non possa diventare realtà.