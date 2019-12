Repubblica – Esposito ‘no stop’, si allena durante le vacanze: deciderà il suo futuro con Totti

L’Inter concede otto giorni di vacanza ma Sebastiano Esposito non ha alcuna intenzione di fermarsi. La Repubblica rivela che il più giovane marcatore della storia del club nerazzurro a San Siro è tornato a Castellammare di Stabia per trascorre il Natale insieme alla famiglia e si allenerà nel centro sportivo in cui giocava da bambino.

“Sebi mi ha chiesto di aprigli il campo – racconta Ciro Amore, presidente dell’Asd Club Napoli di Castellammare – ad allenarlo sarà suo papà Agostino, seguendo il programma che gli hanno fatto all’Inter. Sebi è uno scugnizzo del pallone, sta bene solo con la palla al piede“.

Intanto il pressing di Francesco Totti pare sia stato efficace. Il quotidiano rivela: “Il giovane attaccante pensa al futuro, che deciderà insieme a Francesco Totti, suo idolo d’infanzia e suo futuro procuratore“.