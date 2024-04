Camerun, nuovo ct scelto dal governo. Eto’o lo viene a sapere dalla tv

Nuovi polemiche per il Camerun diSamuel Eto'oa due mesi dalla partecipazione in Coppa D'Africa dove il cammino della Nazionale si è interrotto agli ottavi dopo la sconfitta per due a zero contro la Nigeria. Da lì è arrivato l'addio del CT Rigobert Song. Quest'oggi, il Ministero dello Sport ha annunciato come nuovo ct della selezione l'allenatore belga, Marc Brys. L'allenatore ha allenato diversi club del suo Paese e ha lavorato anche per tre anni in Arabia Saudita.