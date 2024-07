Il programma dei quarti di finale di Euro 2024 si apre con l'attesissimo match tra la Germania padrona di casa e la Spagna, in quella che da molti viene definita come una finale anticipata. Formazione tipo per gli iberici, con Pedri regolarmente al suo posto nel terzetto di centrocampo, mentre Sane al posto di Wirtz è la novità di Nagelsmann.