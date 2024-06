La Spagna è ai quarti di finale di Euro 2024: affronterà la Germania dopo la vittoria per 4-1 in rimonta contro la Georgia

La Spagna è ai quarti di finale di Euro 2024: affronterà la Germania. La squadra guidata dal ct Luis De La Fuente vince 4-1 in rimonta contro la Georgia e stacca il pass per il turno successivo. Prima un autogol di Le Normand regala il vantaggio a Kvara e compagni, poi si scatena la Spagna: pareggia Rodri, poi segnano Fabian Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo per il poker finale.