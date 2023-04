Euro 2032: Figc consegna a Uefa dossier finale candidatura, le città designate

E' stato consegnato alla Uefa il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia EURO 2032: ecco le città designate

E' stato consegnato alla Uefa il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia EURO 2032. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri stakeholder, la documentazione richiesta e' ora nelle mani della UEFA. Nei prossimi mesi, spiega la Figc, e' attesa la valutazione da parte del massimo organismo calcistico europeo che, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, rendera' nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032.