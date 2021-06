Euro2020, Gosens annienta il Portogallo: 4-2 Germania all’Allianz Arena

Il risultato della gara delle 18

Un incontenibile Robin Gosens annienta letteralmente il Portogallo. L'esterno dell'Atalanta è stato infatti l'indiscusso protagonista della gara delle 18 e dei tre importantissimi punti conquistati dalla squadra di Low. Apre le danze Cristiano Ronaldo nel primo tempo, ma i due autogol in pochi minuti di Ruben Dias e Raphael Guerreiro portano in vantaggio i tedeschi, che poi si scatenano con i gol di Havertz e, appunto, di Gosens. Non basta poi Diogo Jota nel finale: 4-2 Germania e gruppo F ancora tutto da decidere.