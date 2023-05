Sky – Euroderby, Pioli recupera Leao: allenamento in gruppo per il giocatore

In vista del derby di ritorno di Champions League, per Stefano Pioli arrivano buone notizie dall'infermeria

In vista del derby di ritorno di Champions League, per Stefano Pioli arrivano buone notizie dall'infermeria. Infatti, l'allenatore potrà contare sul rientro di Rafael Leao. Come riporta Sky Sport, dopo l'infortunio rimediato nella gara contro la Lazio, il giocatore portoghese oggi ha lavorato con il gruppo, eccetto la partitella finale come da programma.