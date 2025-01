I risultati delle due romane impegnate in Europa League quest'oggi per il penultimo turno della fase a gironi

Continua a gonfie vele il percorso della Lazio in Europa League. Nel penultimo turno della lunga fase a gironi, i biancocelesti si confermano in vetta con 19 punti grazie alla vittoria per 3-1 sulla Real Sociedad in casa. In rete Gila, Zaccagni e Castellanos per la squadra di Baroni, Barrenetxea pe i baschi.