Rosetti (UEFA): “Vogliamo arbitri forti e che spieghino decisioni ai capitani”

«Vogliamo arbitri dalla personalità forte che prendano e prendano decisioni - che a volte possono essere impopolari - in campo ma, allo stesso tempo, vogliamo che siano più aperti. E che spieghino cosa ha portato a certe decisioni. Ricevono molte informazioni dal Video Assistant Referee (VAR) e siamo pronti a parlare e condividere maggiori dettagli con i giocatori e gli allenatori. Cercheremo di aiutarli a capire come è stata presa una decisione». Lo ha annunciato il capo degli arbitri della UefaRoberto Rosetti in vista dei prossimi Europei di calcio in Germania.