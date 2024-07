L’annuncio dell’Everton: “Il gruppo Friedkin non acquisterà il club”

La trattativa per l'acquisizione delle quote di maggioranza dell'Everton si è conclusa e il gruppo Friedkin, proprietario della Roma, "non procederà con l'acquisto del club". A renderlo noto è, attraverso un comunicato, la stessa squadra inglese che ha ribadito come "sia Blue Heaven Holdings che The Friedkin Group hanno avviato trattative in buona fede per valutare se si potesse concordare una vendita.