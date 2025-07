Una crescita impressionante che si è concretizzata in Italia. Così Ange-Yoan Bonny è finito dal Parma all'Inter, ma il suo percorso non sempre è stato facile. Dopo l'esperienza al Chateauroux, retrocesso in terza divisione, il giocatore voleva rimanere in Francia. Alla fine, questa ricerca si è rivelata più complicata del previsto, come racconta Yvan Le Mée, il suo agente all'epoca, che con la sua agenzia Scuderia ha gestito numerosi trasferimenti in Italia, come quello di Mario Lemina alla Juventus, di Ndary Adopo all'Atalanta o di Hamza Rafia al Lecce.

"Lo abbiamo proposto a tutti i club francesi. Club di Ligue 1 e Ligue 2, nessuno aveva il coraggio di scommettere su di lui e nessuno voleva fare la fila per pagargli l'indennità di formazione... Un altro giocatore sarebbe andato all'estero mentre lui voleva rimanere in Francia. Da quel momento in poi, abbiamo dovuto trovare il club giusto per farlo esplodere. Un club con le dimensioni giuste per progredire, quel club era il Parma, un club storico in Italia. A quel tempo, il Parma stava costruendo giovane. Era una delle cinque squadre più giovani d'Europa all'epoca e il club militava in Serie B. L'Italia era la destinazione ideale per i giovani giocatori, come abbiamo visto in molte occasioni. Quindi gli ho consigliato di andare lì, poiché avrebbe avuto maggiori possibilità di ottenere un minutaggio favorevole al suo sviluppo" .