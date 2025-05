Yann Sommer ha vinto il premio di miglior giocatore del match andato in scena ieri sera a San Siro tra Inter e Barcellona . E che match! Il portiere ha portato l'Inter in finale grazie a splendidi interventi, alcuni incredibili. Come quello sul finale, dove sfiora il pallone allontanandolo dalla sua porta e mettendo in cassaforte il risultato. Dalle parti del Bayern c'è aria di grande rimpianto per Yann, che a Monaco era stato spesso criticato e giudicato non all'altezza. Ora non è più così.

Sommer arrivò al Bayern Monaco per 9 milioni di euro. Venne chiamato a sostituire Neuer, dopo che si era infortunato sciando. Ma Yann finì all'Inter per 6,9 milioni di euro perché - scrive la Bild - "non era abbastanza forte per i dirigenti del Bayern Monaco". Di questo rimpianto ha parlato un ex giocatore del Bayern, Didi Hamann. Anche lui, ai tempi, aveva criticato Sommer: "Yann è in finale di Champions League. Questa per me è la risposta di un campione. Di uno che viene criticato e dice: "Ok, adesso dimostrerò che si sbagliano". E ha fatto proprio questo perché in questa stagione ha fatto cose esaltanti, le ha fatte contro il Bayern e ieri sera di nuovo. E potrebbe vincere lo scudetto e la Champions League mentre il Bayern può solo guardare". Nell'aprile 2023 Hamann aveva criticato Sommer dopo la partita del Bayern con il Manchester City: “Per me oggi il portiere era completamente sopraffatto. Non serve che mi mostriate i palloni che ha parato, non mi interessa, è pagato per farlo. Il portiere ha contribuito in modo determinante, e non solo oggi, ma nelle ultime settimane, a destabilizzare la squadra. Quando è arrivato, ho pensato: ce la farà. (...) Devo ricredermi e dire: non ce l'ha fatta. (...) Non credo che sia un'opzione per il Bayern per il prossimo anno, perché nelle ultime settimane è stato troppo spesso sopraffatto nelle partite importanti’".