Ex ct Austria: “Arnautovic un leader, ecco come giocherà all’Inter”

Franco Foda , ex ct dell'Austria, ha concesso un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su Marko Arnautovic : "Marko è un leader, dà sempre tutto. È forte dal punto di vista tecnico e in campo ha una presenza fisica incredibile. Con la sua natura propositiva e il suo atteggiamento, aiuterebbe qualsiasi allenatore".

"In Cina era quasi scomparso dai radar, qualche tempo fa nessuno avrebbe scommesso su un ritorno a questi livelli. Negli ultimi due anni è diventato uno degli attaccanti più importanti della Serie A, ha fatto tanti gol e penso che per età ed esperienza sia il momento giusto per il trasferimento in un top club. Le qualità non mancano".