Lautaro a Inter TV: “Complimenti a tutti. Assist Arnautovic? L’ho ringraziato, da subito…”

"L'assist di Arnautovic? L'ho ringraziato, è arrivato qui per dare una mano alla squadra. Si è messo a disposizione subito, è importante iniziare così. Io riferimento per la squadra? Mi sento più responsabile di prima anche se ho sempre dato tutto per questa maglia e per i compagni. C'è più responsabilità, ma anche io devo crescere tanto. Importante è rispettare tutti e dare una mano a tutti", ha concluso Lautaro a Inter Tv.