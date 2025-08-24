Tajon Buchanan si prende la scena in Villarreal-Girona, incontro valido per la seconda giornata della Liga 2025/26.
VIDEO / Ex Inter, tripletta Buchanan in Liga: trascina il Villarreal, che show!
L’ex Inter protagonista nella seconda giornata: prima il 2-0 con una giocata da applausi, poi altre due reti per la tripletta personale
L’esterno canadese, trasferitosi in estate dall’Inter a titolo definitivo, ha firmato il gol del 2-0 per il “Submarino Amarillo” con una splendida giocata individuale, per poi realizzare pochi minuti più tardi anche la rete del momentaneo 4-0.
Nella ripresa completa l'opera con la rete del definitivo 5-0. Un pomeriggio da incorniciare e una prestazione memorabile per Tajon Buchanan, che si presenta così in Spagna.
