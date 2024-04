L'ex giocatore nerazzurro ha firmato per lo Sport Recife

Il 30enne terzino sinistro ha firmato un contratto fino alla fine dell'anno con la possibilità di rinnovarlo per un altro anno. Adesso il giocatore è pronto a ripartire dal Brasile dopo alcune esperienze fallimentari in Europa. L'ex Inter, era arrivato a Milano dal Nizza, in Serie A ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Cagliari.