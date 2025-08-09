FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Ex Inter, de Boer: “Allenare? Anche mia moglie non vuole. Tanto stress e negatività. Io…”

L'ex allenatore dell'Inter ha parlato apertamente nel podcast Padelpraat di Sportnieuws.nl della sua vita lontano dalla panchina
Gianni Pampinella
Frank de Boer ha parlato apertamente nel podcast Padelpraat di Sportnieuws.nl della sua vita lontano dalla panchina. Dopo anni trascorsi tra il campo e la pressione del ruolo di tecnico, oggi De Boer si gode un’esistenza più serena, ricca di impegni ma libera dallo stress dell’allenamento quotidiano.

“Mi diverto moltissimo, gioco molto a padel, ma sono anche ancora molto coinvolto nel calcio”, racconta. Tuttavia, il fascino dell’allenatore è ormai svanito: “Anche mia moglie non vuole più che alleni. Nemmeno io lo vedo con ansia. Tutto lo stress e la negatività che porta... Non ne abbiamo bisogno, perché ho un sacco di altre cose piacevoli da fare".

