Frank de Boer ha parlato apertamente nel podcast Padelpraat di Sportnieuws.nl della sua vita lontano dalla panchina. Dopo anni trascorsi tra il campo e la pressione del ruolo di tecnico, oggi De Boer si gode un’esistenza più serena, ricca di impegni ma libera dallo stress dell’allenamento quotidiano.

“Mi diverto moltissimo, gioco molto a padel, ma sono anche ancora molto coinvolto nel calcio”, racconta. Tuttavia, il fascino dell’allenatore è ormai svanito: “Anche mia moglie non vuole più che alleni. Nemmeno io lo vedo con ansia. Tutto lo stress e la negatività che porta... Non ne abbiamo bisogno, perché ho un sacco di altre cose piacevoli da fare".