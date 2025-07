Frank de Boer non ha alcuna urgenza di tornare su una panchina. "No, a me non manca affatto"

Frank de Boer non ha alcuna urgenza di tornare su una panchina. "No, a me non manca affatto", dichiara con serenità l'ex allenatore dell'Inter ad Algemeen Dagblad. L'ex difensore e allenatore olandese, che in carriera ha guidato club come Ajax, Inter e l'Olanda, sembra oggi molto più interessato alla vita privata.

"Sto per diventare nonno per la terza volta e abbiamo una casetta a Marbella. Mia moglie preferirebbe anche che non lavorassi più come allenatore. Quindi dovrebbe davvero essere tutto perfetto perché io decida di rimettermi in gioco. Ma non dico mai mai".

(Ad.nl)