Xian Emmers, ex talento del vivaio dell'Inter, torna a far parlare di sé con una nuova avventura oltreoceano. Il centrocampista belga, 25 anni, ha ufficialmente firmato un contratto con il Phoenix Rising, club che milita nella USL Championship, la seconda divisione del calcio statunitense. Il contratto avrà validità fino al termine della stagione, fissato per novembre.