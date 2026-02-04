Dopo un lungo periodo ai box, Tomas Palacios è sceso in campo per giocare i suoi primi minuti con l'Estudiantes nel pareggio a reti inviolate contro il Defensa y Justicia. Al termine della partita, il giocatore ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno in campo. "Sono molto contento perché non giocavo da molto tempo. Riuscire a giocare questi primi minuti dopo così tanto tempo in Italia è molto positivo per me. I miei compagni mi hanno chiesto di prendermela comoda. Sapevano della mia mancanza di minutaggio e mi hanno dato piena fiducia fin dal primo giorno".