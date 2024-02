La carriera calcistica di Lukas Podolski non è ancora finita: l'attaccante tedesco, a 38 anni suonati, attualmente gioca in Polonia, nel Gornik Zabrze, dopo epilogo di un lungo cammino che lo ha visto indossare maglie prestigiose come quelle di Bayern Monaco, Arsenal e Inter (oltre a Colonia, Galatasaray, Vissel Kobe e Antalyaspor). I suoi successi, tuttavia, stanno arrivando anche fuori dal campo.