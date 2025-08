L'aggiornamento sul futuro dell'ex nerazzurro che potrebbe presto prevedere una nuova tappa di carriera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 agosto 2025 (modifica il 1 agosto 2025 | 23:46)

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo. La percentuale di permanenza al Galatasaray non è poi così alta, ma nessuna squadra ha fatto ancora abbastanza per poterselo aggiudicare. Servirà altro lavoro da parte dell'entourage dell'ex Inter, come ammette anche Sportitalia. L'aggiornamento arriva proprio dal sito dell'emittente. Si legge infatti:

"Nicolò Zaniolo continua ad essere un giocatore del Galatasaray e uno dei nomi più chiacchierati sul mercato estivo. Il club turco non chiude affatto alla sua cessione, ma il fatto che spinga per venderlo a titolo definitivo (si parla di 10 milioni, anche se probabilmente può partire anche a meno) ha fatto raffreddare piste come quella del Torino, che fece un sondaggio ormai due mesi fa, non approfondito.

Ad ora il contatto più concreto è stato quello con il Flamengo, che non ha presentato offerte, ma si è interessato a lui e una conversazione per capire le condizioni del Gala c’è stata. Qualcuno dall’Arabia Saudita ha bussato, ma ad ora il giocatore non sembra propenso a scegliere quel campionato, anche perché l’ambizione di riconquistare la Nazionale gli rimane, come logico che sia.

Si è parlato poi del Benfica: questa voce nasce dal fatto che è stato il Galatasaray stesso a provare a inserirlo nella trattativa per arrivare a Kerem Aktürkoğlu, visto che poi al Benfica serve un giocatore della posizione del fantasista italiano. Dalla Spagna ha bussato il Real Oviedo, la pista PSV sembra invece tramontata".