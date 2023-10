Fabbian: “Barella un campione, mi ispiro a lui. Appena è arrivata la chiamata del Bologna…”

Dal ritiro di Tirrenia, Giovanni Fabbian si racconta ai microfoni della FIGC. Il giovane centrocampista del Bologna dice di ispirarsi "a un campione come Barella", ha vissuto un'estate movimentata, che lo ha poi portato in Emilia. "Appena è arrivata la possibilità di andare a Bologna non ho esitato, anche perché le parole di Thiago Motta sono state molto convincenti. Mi sto trovando molto bene con l'ambiente, i ragazzi e il mister".