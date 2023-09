«Io e lui siamo come fratelli, abbiamo sempre vissuto assieme nel convitto interista, da compagni di stanza. Quando abbiamo compiuto 18 anni ci siamo presi un appartamento insieme a Milano. E ci sentiamo sempre: prendendoci un po’ in giro…».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.