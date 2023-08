TS – Fabbian-Frosinone, c’è l’accordo: lunedì si chiude. “Da capire se l’Inter…”

"L’obiettivo dichiarato è la salvezza. Centrarlo significherebbe scrivere la storia, visto che il Frosinone non si è mai salvato nella sua breve storia nella massima serie. Per supportarlo in questa missione Angelozzi è in azione a Milano per individuare i rinforzi giusti. Trovato l’accordo con l’agente di Giovanni Fabbian (Michelangelo Minieri), che è pronto ad approdare in gialloazzurro con la formula del prestito secco", commenta infatti l'edizione odierna di Tuttosport.