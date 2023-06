Inter, tutti vogliono Fabbian. Rinnovo in vista, poi andrà in prestito: un club in vantaggio

"L’idea dell’Inter sembra essere quella di mandare Fabbian a giocare, ma in Serie A, facendo un ulteriore step di crescita. E in quest’ottica sembra che il Lecce sia il club favorito per aggiudicarselo. Pantaleo Corvino, plenipotenziario del mercato della società salentina, ha un debole per Fabbian (che piaceva molto anche all’ex tecnico Baroni, ora a Verona) e il nuovo allenatore Roberto D’Aversa, che ama valorizzare i giovani di talento, potrebbe essere l’uomo giusto per dargli lo spazio e il minutaggio che merita. Insomma, siamo agli inizi, ma tra i tanti club che bussano da Piero Ausilio (all’Inter) per avere la mezzala ventenne il Lecce, in questo momento, sembra avere una corsia preferenziale", sottolinea Gazzetta.