"La valutazione e l'inserimento nella lista per la Serie A è di pertinenza dell'allenatore che decide, in base a un suo progetto. Noi come società abbiamo il dovere di avallare ciò che dice il tecnico, se non lo facciamo lo si delegittima. E quando lo si fa è la fine di una società. La decisione su Pellegrini, e di reinserire Basic in lista che abbiamo cercato di dare prima alla Cremonese poi al Sassuolo, è motivata dal fatto che l'allenatore ci ha detto che Basic poteva essere più funzionale. Ognuno ha un compito preciso e uno deve rispettare l'altro". Così Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, chiarisce ai canali ufficiali del club la posizione della società in merito all'esclusione dalla lista per la Serie A di Luca Pellegrini.