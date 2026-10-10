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La ripartenza dopo la lunga sosta è delle più forti, domani al Sinigaglia arriva la Roma. Ma Cesc Fabregas è ottimista. "Conosciamo bene Gasperini e il suo modo di giocare, in questa gara ci sono tantissimi temi. Ma per noi resta soprattutto una partita importantissima, e dobbiamo trovare il modo di fare una grande gara".

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Il Como non avrà Moise Kean, che sembrava invece recuperato dopo il rientro anticipato dalla Nazionale. "Ne avrà invece per una decina di giorni, ha preso una brutta botta nella gara contro il Belgio, e poi ha giocato ancora. In questo senso le comunicazioni tra Federazioni e club sicuramente potrebbero funzionare meglio".