Difensore prima, dirigente e presidente poi, leggenda nerazzurra per sempre: il messaggio da parte del club interista

Una data speciale, un giorno che per ogni tifoso nerazzurro ha un significato profondo. Il 18 luglio 1942 nasceva Giacinto Facchetti , una delle figure più iconiche e amate della storia dell’Inter. Un uomo che ha rappresentato – in campo e fuori – i valori più autentici del nostro Club: eleganza, lealtà, coraggio e passione.

Facchetti è stato molto più di un calciatore. È stato un pioniere, un rivoluzionario, un leader naturale. Quando esordì in Serie A nel 1961, con la maglia dell’Inter cucita addosso, Helenio Herrera ne intuì le enormi potenzialità, trasformandolo in un terzino sinistro moderno, anzi il terzino sinistro moderno. Da quel momento, Giacinto riscrisse le regole del ruolo, coniugando attenzione difensiva e spinta offensiva, diventando un esempio ineguagliabile per generazioni di calciatori.