Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.
Falso in bilancio, rinviati a giudizio De Laurentiis e il Napoli
Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.
Oltre al presidente il giudice ha mandato a giudizio il suo braccio destro, Andrea Chiavelli. A giudizio anche la società calcistica Napoli.
Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie. I casi riguardano la compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille
