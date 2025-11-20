FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Falso in bilancio, rinviati a giudizio De Laurentiis e il Napoli

ultimora

Falso in bilancio, rinviati a giudizio De Laurentiis e il Napoli

Falso in bilancio, rinviati a giudizio De Laurentiis e il Napoli - immagine 1
Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio
Daniele Mari Direttore 

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Oltre al presidente il giudice ha mandato a giudizio il suo braccio destro, Andrea Chiavelli. A giudizio anche la società calcistica Napoli.

Falso in bilancio, rinviati a giudizio De Laurentiis e il Napoli- immagine 2

Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie. I casi riguardano la compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille

Leggi anche
Ibrahimovic sceglie la formazione più forte tra gli ex compagni: 2 italiani e ben 4 interisti
Sabatini esagera: “Mai visto un derby con una squadra così nettamente favorita e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA