Parma e Juventus giocheranno oggi alle 18.30 allo stadio Tardini la partita originariamente in programma a Pasquetta, è uno dei quattro recuperi. Queste le formazioni ufficiali, appena uscite. Nel Parma fuori Man, ci sono Bonny e Pellegrino davanti. Nella Juve spazio a McKennie e Cambiaso sugli esterni, dietro a Vlahovic ci sono Kolo Muani e Nico Gonzalez. Non è convocato Koopmeiners, mentre Yildiz è in panchina.