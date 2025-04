Bologna-Napoli è l'ultimo e attesissimo match della 31a giornata in programma alle 20.45, sono appena state comunicate le formazioni ufficiali. Vincenzo Italiano alla fine sceglie Dallinga e non Castro come centravanti, l'argentino va in panchina. Dal 1' Orsolini e Ndoye sulle fasce, c'è ancora Ferguson in mediana. Meret non ce la fa e alla fine gioca Scuffet, non c'è neanche Buongiorno: è in panchina per un lieve fastidio muscolare, gioca Juan Jesus al suo posto. A centrocampo c'è Anguissa dall'inizio e non Gilmour. In attacco il tridente Politano-Lukaku-Neres.